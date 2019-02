Sci by night sulle piste di Prato Nevoso per raccogliere fondi per il Gaslini

Genova. Una serata di sci sulle nevi di Prato Nevoso per raccogliere a favore dei bimbi del Gaslini. Giovedì 21 febbraio si svolgerà “Un notturno per il Gaslini”: la stazione sciistica di Prato ha scelto di devolvere l’intero incasso della serata e dello sci notturno alla campagna pro Gaslini. Le piste saranno aperte dalle 20 alle 23 al costo dello skipass di 14 euro. Con il ricavato di questa iniziativa grazie a Prato Nevoso, il Gaslini attrezzerà un ambulatorio per i piccoli pazienti che hanno terminato le cure oncologiche.

La sinergia tra Prato Nevoso e il Gaslini è frutto di un preciso accordo quadro siglato, a cui hanno preso parte anche i due presidenti di Regione: Giovanni Toti per la Liguria, Sergio Chiamparino per il Piemonte. In una nota congiunta, hanno sottolineato: “Il progetto che unisce lo sci al Gaslini, e Prato Nevoso a Genova, è la prova concreta di come fare sistema sia il modello a cui tendere. Queste due realtà così diverse sono unite nel segno dell’eccellenza: la prima ha saputo imporsi in pochi anni come realtà di riferimento del sistema turistico cuneese, la seconda è ormai un’eccellenza internazionale nel campo della ricerca e della cura al cancro in età infantile”.

Non è questo l’unico evento a favore del Gaslini di Genova: altre iniziative di solidarietà si sono svolte a partire dall’Open season dell’8 dicembre dedicata ai pazienti oncologici.

La campagna targata Prato Nevoso non si sta concentrando solo sulla lotta ai tumori infantili, ma va oltre e punta a premiare le famiglie e i piccoli pazienti che la loro personale battaglia contro il cancro l’hanno finalmente vinta. Perché questo è un altro importante messaggio che va a braccetto con la speranza della ricerca scientifica: di cancro oggi si guarisce sempre più.

“Non esiste profitto senza etica- spiega Gian Luca Oliva della Prato Nevoso Spa- E così abbiamo pensato di concentrare sui grandi eventi che da sempre rappresentano un momento di forte richiamo per il comprensorio anche un messaggio di speranza per i bambini e le famiglie alle prese con una malattia che non è solo dolorosa ma che sottrae anche il diritto di godere degli anni più belli nella vita di un essere umano, quelli dell’infanzia”.

“La partnership tra Gaslini e Prato Nevoso rappresenta un modello virtuoso di sostegno all’attività assistenziale dell’ospedale, di promozione di percorsi di buona salute per i pazienti “fuori terapia” e, ovviamente, di efficace responsabilità sociale – ha sottolineato il direttore generale dell’Istituto Giannina Gaslini Paolo Petralia – Ed il coinvolgimento in questo progetto di tanti bambini e giovani amplifica il valore del suo messaggio: piccoli che aiutano altri piccoli”.

“Prato Nevoso è da sempre una località sciistica caratterizzata da una forte presenza di genovesi, – ha sottolineato Ilaria Cavo, assessore allo sport di Regione Liguria – oggi a rinsaldare ulteriormente questo legame arriva una serata benefica alla quale parteciperò in prima persona, da sportiva, ma soprattutto da genovese. Lo sport deve essere sempre più un motore di aggregazione e solidarietà e in questo caso la nobile finalità deve dare a tutti noi una spinta a partecipare. Fare sistema per sostenere l’Istituto Gaslini è un modo per dare un aiuto ancora più sensibile ad una realtà che è un’eccellenza del nostro territorio e che per continuare ad essere tale ha bisogno di tutto il supporto possibile”.

La solidarietà di Prato per i bimbi oncologici si è già fatta sentire non solo con la grande festa dell’Open season di Prato Nevoso, ma anche con lo spettacolo serale dell’8 dicembre di J-Ax durante la quale è stato consegnato un braccialetto luminoso dedicato all’iniziativa pro Gaslini. Obiettivo: accendere la speranza per i bimbi malati con una donazione simbolica. E i braccialetti sono stati i protagonisti di un altro importante evento appena concluso a Prato: la fiaccolata dei 500 bimbi delle scuole di sci che sabato scorso hanno illuminato la notte della Conca con una discesa sugli sci.

Alla presentazione dell’iniziativa benefica hanno preso parte anche il consigliere comunale Mario Mascia, in rappresentanza del Sindaco di Genova Marco Bucci, il consigliere regionale di FI Angelo Vaccarezza e il consigliere regionale del M5S Andrea Melis.