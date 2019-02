Santa Margherita, proseguono i lavori per il ripristino del porticciolo

Santa Margherita. Proseguono i lavori di ripristino del porto cittadino, danneggiato dalla mareggiata del 29 ottobre 2018.

In piazzale Cagni – si legge in una nota del Comune – si sta terminando il ripristino della pavimentazione, nell’attesa delle nuove colonnine da installare per ripristinare la funzionalità dell’area.

Nel tratto successivo, per la porzione di diga prima della spaccatura, nei giorni scorsi sono state stese le utenze per gli impianti e, successivamente, è iniziato il ripristino della pavimentazione per consentire ai mezzi di operare.

Ieri è arrivato anche il pontone del Provveditorato delle Opere Pubbliche che da lunedì inizierà la sistemazione della massicciata a protezione della diga.

“Tante opere svolte contestualmente per accelerare i tempi della sistemazione e messa in funzione del porto in vista della bella stagione” conclude la nota ufficiale.