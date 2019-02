Sanremo 2019, ai genovesi Ex-Otago il premio per il miglior videoclip

Sanremo. Il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti ha consegnato il Casa Sanremo Soundies Award 2019 per il miglior videoclip agli Ex-Otago, unico gruppo ligure in corsa al Festival, che ieri sera si è esibito in duetto al fianco di Jack Savoretti, cantatore inglese con fortissimmi radici a Genova.

Tanti gli artisti che, negli spazi della Regione, come stamattina i conduttori del Festival Claudio Baglioni, Claudio Bisio e Virginia Raffaele, si sono stretti a Genova e hanno ricevuto la maglietta di Genova nel cuore per testimoniare la loro vicinanza alla città: tra questi, gli stessi Ex-Otago ed Eros Ramazzotti.

Il video degli Ex-Otago, “Solo una canzone”, ovvero il pezzo presentato all’edizione numero 69 del festival, è stato girato pochi giorni prima della kermesse da Claudio Santamaria con la collaborazione di tanti fan della band genovese.