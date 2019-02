San Martino, topo d’appartamento arrestato mentre ruba in un’abitazione

Genova. La Polizia di Stato di Genova ieri pomeriggio ha arrestato un 32enne tunisino per il reato di furto in abitazione. E’ successo in salita Superiore Santa Tecla nel quartiere di San Martino.

La proprietaria ha notato l’uomo entrare nella dependance della propria proprietà e ha chiamato la Polizia, che è intervenuta pochi istanti dopo.

I poliziotti hanno visto dalla finestra il ladro, che nel frattempo si era chiuso a chiave dentro l’immobile, rovistare in cassetti e armadi ed infilare oggetti nelle tasche.

Solo dopo diversi tentativi di mediazione, il 32enne ha aperto la porta agli operatori, che hanno recuperato dalle tasche un bracciale, un anello, circa 35 euro in monete e una dentiera, tutti oggetti che la proprietaria ha riconosciuto come propri.

L’uomo, che ha diversi precedenti per reati contro il patrimonio, sarà processato questa mattina con rito direttissimo.