San Fruttuoso: lascia il cane abbandonato in casa tra rifiuti ed escrementi: denunciato

Genova. I carabinieri del radiomobile su segnalazione di alcuni condomini hanno denunciato per maltrattamenti e abbandono di animali” S.M., 48 enne, gravato di pregiudizi di polizia abitante nella Riviera Ligure di Levante, ma domiciliato in via Berghini nel quartiere di San Fruttuoso.

Nell’appartamento, da poco preso in affitto, i militari hanno trovato in totale stato di abbandono tra rifiuti ed escrementi, un cane pitbull.

L’animale è stato sequestrato e affidato in custodia al canile municipale di Monte Contessa.