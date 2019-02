Sampierdarena, appartamento a fuoco in via Giovannetti

Genova. I vigili del fuoco del comando di Genova stanno intervenendo in via Giovannetti per incendio appartamento.

Per cause in via di accertamento una stanza di una abitazione al secondo piano ha preso fuoco. I vigili hanno attaccato l’incendio dalla finestra montando la scala italiana e stendendo la tubazione verso l’incendio.

Una stanza è andata completamente distrutta ma il resto dell’appartamento non ha subito ingenti danni. Le operazioni stanno proseguendo con lo smassamento e il minuto spegnimento degli arredi. Gli inquilini non erano presenti in casa.