Sampdoria, sogno Javier Pastore

Genova. Sognare costa poco… se poi Walter Sabatini dice ai media che Javier Pastore “si sposerebbe perefettamente con il gioco di Giampaolo, dato che sa fraseggiare in ogni zona del campo”, anche se poi aggiunge “non fatemi proseguire, altrimenti vengo frainteso…” com fai a non far correre la fantasia…

Fantasia che corre meno quando si sente parlare di Jordan Halaimia e Andreas Skov Olsen, ma sono questi gli altri due nomi che corrono in rete…

Il primo, è un giovanissimo difensore (classe 2000) del Saint Etienne 2, seguito anche da Fulham, Southampton e Sporting Braga, mentre il secondo è un attaccante danese (classe ’99) col fiuto del goal, che gioca nel Nordsjelland, sulle cui tracce sono anche Fiorentina, Lille e Olympique Lione.

Fra le tante voci, una notizia ufficiale destinata a piacere ai tifosi blucerchiati: Walter Alfredo Novellino torna ad allenare e seppur in Serie C, lo fa su una panchina prestigiosa, quella del Cibali di Catania.