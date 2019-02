Sampdoria, si parla già del mercato estivo…

Genova. Nella settimana che precede una partita, quella con il Cagliari, che chiarirà meglio quale girone di ritorno aspetta la Samp, un flash sulle trattative di mercato. non guasta mai.

Nei giorni scorsi, era corsa voce che gli osservatori blucerchiati stavano tenendo d’occhio Emanuele Ndoj, centrocampista offensivo (ma anche utilizzabile come regista) del Brescia e della nazionale albanese (quattro presenze), trattandosi di giocatore nato a Catania nel ’98, ma naturalizzato albanese, mentre sono più recenti le ‘news’ che riguardano Julian Chabot, Dagamoj Bradaric e Giorgi Chakvetadze.

Julian Chabot gioca nel Groningen e potrebbe rappresentare il giocatore da affiancare il prossimo anno a Omar Colley (anche se si tratta di due mancini) , in caso di cessione di Joachim Andersen ad Inter e/o Tottenham, le società che con più insistenza stanno bussando alla porta degli uffici amministrativi della Sampdoria. E’ un ’98, come Ndoj, ed è in possesso di passaporto tedesco (è nato ad Hanau), ma anche francese e piace tanto all’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Parlavamo prima del lavoro degli osservatori blucerchiati, che continuano a tener d’occhio il mercato slavo, quello croato in particolare, dove hanno adocchiato un emergente difensore di fascia sinistra dell’Hajduk Spalato. Si tratta di Domagoj Bradaric, attenzionato tuttavia da mezza Europa (Ajax, Everton, Leicester, Liverpool, Borussia Dortmund, Lille, Atalanta, Chievo, Napoli, Udinese).

Giorgi Chakvetadze è un centrocampista del Gent e con un tale cognome non può che essere nato in Georgia (Tbilisi, nel ’99), con la cui nazionale, seppur teenager, ha già collezionato sette presenze.