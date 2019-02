Salvininonmollare, a Genova i banchetti per la raccolta firme a sostegno del ministro dell’Interno

Genova. Questo weekend, sabato 2 e domenica 3 febbraio, si terrà in tutta la Liguria una raccolta firme in sostegno di Matteo Salvini. Saranno 46 le postazioni in tutto il territorio, da Genova a La Spezia, passando per Savona e Imperia. “Un segno di vicinanza e solidarietà, in questo periodo particolare del nostro Paese, al Ministro dell’Interno e segretario federale della Lega” si legge in una nota del Carroccio.

Di seguito il programma dei gazebo a Genova e provincia:

Arenzano 02/02/2019 9-13 via Bocca

Genova centro 02/02/2019 10-12 piazza Galileo Ferraris

Genova ponente 02/02/2019 15,30-18 piazza Pilo

Genova ponente 02/02/2019 9,30-12,30 largo Calasetta

Genova Sampierdarena 02/02/2019 14,30-18,30 via Cantore angolo via Giovannetti

Cogoleto 03/02/2019 10-13 piazza Matteotti

Genova levante 03/02/2019 11-12,30 Corso Italia altezza Chiesa Boccadasse

Genova Valbisagno 03/02/2019 9,30-12 Largo Boccardo angolo giardini Falco