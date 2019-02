Salvini e la divisa della polizia, Gabrielli: “Vuole sentirsi parte di istituzione di cui è vertice”

Genova. “Di questo ne abbiamo parlato spesso con il ministro: lo fa come un gesto di attenzione, come un voler sentirsi parte dell’istituzione che, fino a prova contraria, finché non sarà sfiduciato, rappresenta a tutti gli effetti”. Così il capo della Polizia, Franco Gabrielli, ha risposto ai cronisti che gli chiedevano se il fatto che il ministro dell’Interno Matteo Salvini avesse indossato in diverse occasioni la divisa della Polizia, non fosse visto di buon occhio dal corpo.

“Qualcuno ha sostenuto che il ministro, vestendo la divisa, trasmetta il fatto che lui è in qualche modo consostanziale alla polizia di Stato – ha detto Gabrielli – Beh, in uno stato democratico il ministro dell’Interno è l’unica autorità di pubblica sicurezza, tra l’altro non ha coordinamento solo della polizia di Stato, ma anche di carabinieri, della guardia di finanza e polizia penitenziaria”.

In merito alla presunta violazione dell’articolo 498 del codice penale invocato da quanti giudicano inopportuno l’abitudine del titolare del Viminale di indossare divise, Gabrielli ha detto: “Il capo della Polizia, direttore generale della Pubblica Sicurezza, ha il comando degli uomini, ma si muove rispetto alle direttive che il ministro gli dà. Qualcuno addirittura ha evocato l’articolo 498 del codice penale, ma attenzione: la ratio di quell’articolo è volta a far sì che le persone non utilizzino determinate insegne traendo in inganno le persone. Allora faccio la domanda retorica: come può un ministro dell’Interno ingenerare confusione rispetto al fatto che è il vertice delle forze di polizia?”