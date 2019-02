Salvini a Recco: “Tornerò per riapertura strada Portofino”

Recco. “Conto di tornare presto, per la riapertura della strada che porta a Portofino, perché il turismo è fondamentale per questa zona”. Il leader della Lega Matteo Salvini, vice presidente del Consiglio, questa mattina, ha improvvisato un piccolo comizio in passeggiata, a Recco, dove ha incontrato i suoi sostenitori.

“Voglio ringraziare i recchellini, i genovesi e i liguri per la voglia di cambiamento che hanno dimostrato con il sindaco Bucci e con Il governatore Toti – ha detto il vice premier – e sarò orgoglioso di una regione che, finalmente, finisce i lavori prima del previsto. Visto che siamo abituati a enti pubblici che finiscono sempre i cantieri in ritardo se, per una volta, noi finissimo prima sarebbe un segnale di cambiamento”.

Salvini ha poi affrontato i temi nazionali dalla flat tax a quota 100 , dalla rottamazione delle cartelle di Equitalia ai temi dell’immigrazione alla sicurezza alla legittima difesa. “Le idee le abbiamo chiare – ha concluso – come la riapertura dire cantieri chiusi per troppo tempo, la revisione del codice degli appalti, o se non abbiamo amici nelle stanze che contano, le metteremo in pratica”.