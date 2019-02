Rugby: i risultati del fine settimana

Recco. Domenica 3 febbraio è stata dedicata alle attività giovanili. Tra l’altro al Carlo Androne di Recco si è sviluppata una intensa mattinata riservata ai festival regionali giovanili, vale a dire ai confronti fra gli Under 14 del Ponente e del Centro/Levante, e quella fra gli Under 15 e gli Under 16.

Sono state segnate una valanga di mete, alcune veramente spettacolari, ma determinante non era certo il risultato, bensì valutare le prove offerte dai ragazzi scesi in campo, per poi in seguito formare le rappresentative regionali che presto scenderanno in competizione nei vari tornei extraregionali delle stesse categorie.

Di seguito i risultati dei campionati a squadre che coinvolgono le società liguri

UNDER 18 GIRONE 1 ELITE (V GIORNATA RITORNO)

CUS Milano – FTGI Embriaci 17/7

UNDER 18 II FASE TERRITORIALE GIRONE 1 (IV GG. ANDATA)

FTGI Rugby Ligues1 – Cuneo Pedona 84/7

Union Riviera – FTGI Embriaci2 34/0

Ivrea – Biella (reinviata)

Classifica: FTGI Rugby Ligues1 19, Biella (*) 15, Ivrea (*) 11, Union Riviera 5, Embriaci2 e Cuneo0

(*) partite da recuperare

UNDER 18 II FASE TERRITORIALE GIRONE 2 (V GG. ANDATA)

Amatori Genova – FTGI RugbyLigues2 12/17

San Mauro – Moncalieri (rinviata)

Rivoli Amatori Novara (rinviata)

Collegno in sosta.

Classifica: San Mauro (*) 18, FTGI RugbyLigues2 15, Novara (*) e Amatori Genova 11, Moncalieri (*) 5, Collegno e Rivoli (*) 0

(*) partite da recuperare

FESTIVAL REGIONALE UNDER 14 II EDIZIONE

Levante – Ponente 50/20

FESTIVAL REGIONALE UNDER 16/15

Under 16 – Under 15 50/15

COPPA ITALIA FEMMINILE

A Novi Ligure (rinviata)