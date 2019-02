Rugby, campionati a squadre a pieno regime: ecco tutti i risultati

Genova. Tutte le categorie del rugby regionale in campo. Doppia affermazione nel campionato di Serie A per i club liguri con il CUS Genova corsaro a Parabiago e, grazie agli altri risultati del girone, si riaccende la speranza per accedere ai playoff.

Intanto la Pro Recco è ritornato alla vittoria regolando anche se di misura un ostico ASR Milano, mentre in Serie B un coraggioso Amatori Genova, pur perdendo a Capoterra con il quindici isolano, è riuscito a ottenere un punto di bonus difensivo.

In C/1 il Savona ha vinto di misura il derby regionale del Carlini con i cadetti del CUS Genova, e anch’esso continua a conservare ambizioni di promozione. Anche i campionati giovanili hanno potuto scendere in campo con tutte le categorie, con attività di propaganda da Imperia a La Spezia e Cogoleto.

SERIE A GIRONE 1 (III GIORNATA/RITORNO)

Tossini Pro Recco – A.S.R. Milano 25/19

Parabiago – CUS Genova 20/23

Sitav Lyons Piacenza – Accademia Ivan Francescato 31/21

CUS Milano – Itinera CUS Torino 30/20

TK Group VII Torino – Edilnol Biella 9/14

Classifica: Lyons Piacenza 57, Accademia 38, CUS Torino 37, ASR Milano 35, CUS Genova 34, Parabiago 32, Recco 29, Biella 19, CUS Milano 15, VII Torino 14.

SERIE B GIRONE 1 (II GIORNATA/RITORNO)

Amatori Capoterra – Amatori Genova 17/11

Tutto Cialde Lecco – I Centurioni Lumezzane 19/32

Everest Piacenza – Probiotical Amatori Novara 37/22

Monferrato – Amatori&Union Milano 45/7

Bergamo – Sertori Sondrio 27/15

Nordival Rovato – Varese 50/7

Classifica: Lumezzane (*) 57, Rovato 55, Monferrato 52, Piacenza 48, Bergamo (*) 36, Capoterra (*) 34, Varese (*) 29, Lecco 28, Sondrio 14, A&U Milano 12, Novara 9, Amatori Genova 7.

(*) = partite da recuperare.

SERIE C/1 FASE PROMOZIONE GIRONE 4 (II GIORNATA/ANDATA)

CUS Genova/B – Savona 20/25

CUS Pavia – Ivrea 19/22

Rivoli – San Mauro 21/17

Classifica: Savona ed Ivrea 9, San Mauro 5, Rivoli 4, CUS Pavia 2, CUS Genova/B 1.

SERIE C/1 FASE PASSAGGIO ( II GIORNATA/ANDATA)

Union Riviera – Moncalieri 33/12

CUS Torino/B – Stade Valdotain 24/22

Amatori Verbania – Biella/B 12/10

Classifica: CUS Torino/B 10, Verbania 9, Biella/B 6, Union Riviera 5, Stade 3, Moncalieri 2,

SERIE C/2 TERRITORIALE (V GIORNATA/RITORNO)

Golfo dei Poeti La Spezia – Pro Recco/B 31/3

CUS PO – Monferrato/B 29/32

Lions Tortona e R.C. Spezia in pausa

Classifica: Golfo dei Poeti 24, Spezia 22, ProRecco/B 19, Tortona 16, Recco/B 14, Monferrato/B 12, CUS PO 2.

UNDER 18 GIRONE 1 ELITE (RECUPERI)

FTGI Embriaci – CUS Milano 61/12

Kawasaki Robot Calvisano – CUS Torino 29/14

Nordival Rovato – Tutto Cialde Lecco 17/24

A.S.R. Milano – Tecnikabel VII Torino 28/5

Monferrato – Viadana 11/8

Classifica: A.S.R. Milano 59, Viadana 48, Calvisano 48, Rovato 45, FTGI Embriaci 35, Lecco 31, Monferrato 23, CUS Torino 22, CUS Milano 17, VII Torino 2.

UNDER 18 TERRITORIALE GIRONE 1 (V GIORNATA/ANDATA)

FTGI Embriaci2 – Ivrea 28/39

Biella – FTGI Rugby Ligues1 32/14

Union Riviera – Cuneo Pedona 43/7

Classifica: Biella 20, FTGI RugbyLigues1 19, Ivrea 16, Union Riviera 10, FTGI Embriaci2 1, Cuneo 0.

UNDER 18 TERRITORIALE LIGURE/PIEMONTESE GIRONE 2 (VI GIORNATA ANDATA)

Collegno – Amatori Genova 24/38

Amatori Novara – San Mauro 8/31

Moncalieri – Rivoli 31/27

FTGI Rugby Ligues2 in pausa

Classifica: San Mauro 23, FTGI Rugby Ligues2 e Amatori Genova 15, Novara 11, Moncalieri 10, Rivoli 2, Collegno 1.

UNDER 16 GIRONE 1 ELITE (I GIORNATA/RITORNO)

Province dell’Ovest – Amatori&Union Milano 25/27

Bergamo – Tecnikabel VII Torino 17/31

Franciacorta – Kawasaki Robot Calvisano 28/5

A.S.R. Milano – Jr Brescia 10/24

CUS Milano – Rho 5/27

Classifica: Franciacorta 48, Jr Brescia 41, Amatori&Union Milano 34, Rho 31, VII Torino 30, A.S.R. Milano 25, Calvisano 17, CUS Milano 11, Province dell’Ovest 8, Bergamo 5.

UNDER 16 II FASE TERRITORIALE GIRONE A (I GIORNATA ANDATA)

Biella – FTGI Rugby Ligues1 21/12

Monferrato – CUS Torino 11/24

CLASSIFICA: CUS Torino 5, Biella 4, FTGI Rugby Ligues1 e Monferrato 0.

UNDER 16 II FASE TERRITORIALE GIRONE B (I GIORNATA ANDATA)

Amatori Genova – CUS Genova 34/12

Amatori Novara – Rivoli 8/7

Classifica: Amatori Genova 5, Biella 4, Rivoli 1, CUS Genova 0.

UNDER 16 II FASE TERRITORIALE GIRONE C (I GIORNATA ANDATA)

Union Riviera – FTGI Rugby Ligues2 0/34

Collegno – Chieri 28/10

San Mauro in pausa

Classifica: FTGI RugbyLigues2 e Collegno 5, Chieri ed Union Riviera 0.

UNDER 14 II FASE (XVI GIORNATA)

(a Sanremo): Sanremo – CFFS Cogoleto& P.O. 45/24

(a Savona): Savona – CUS Genova 7/38, Savona – Amatori Genova 19/14, CUS Genova – Amatori Genova 28/14

(a Recco): CUS Genova2 – RC Spezia 22/15, ProRecco – RC Spezia 50/0, Pro Recco – CUS Genova2 79/0