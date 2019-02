Rolli Days, divulgatori scientifici cercasi. Call aperta per gli under 35 fino al 15 febbraio

Genova. Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, per conto del Comitato Organizzativo della manifestazione Rolli Days, ricerca figure idonee al ruolo di Divulgatore Scientifico nell’ambito delle iniziative di valorizzazione del Patrimonio UNESCO di Genova – le Strade Nuove e il Sistema dei Palazzi dei Rolli – con particolare riferimento alle giornate dei Rolli Days. La call è destinata a soggetti iscritti a corsi di laurea triennali, magistrali o di specializzazione post laurea o a laureati nell’ambito delle Humanities (Beni Culturali, Lettere antiche e moderne, Architettura, Lingue e Letterature Straniere) appartenenti ad ogni Ateneo, italiano e straniero, che non abbiano compiuto il 35° anno d’età.

Entro il 15 febbraio 2019 gli interessati dovranno inviare un curriculum vitae all’indirizzo unesco@palazzoducale.genova.it attraverso un indirizzo di posta elettronica personale, al quale verranno fatte pervenire eventuali successive comunicazioni.

Le modalità di selezione potranno prevedere un colloquio orale e l’accertamento della conoscenza della lingua inglese, per chi non presenti una certificazione linguistica almeno di livello B1.

La call si rivolge anche a tutti coloro che sono già stati inseriti nelle graduatorie precedenti: anche chi aveva già partecipato al bando del 2017 deve nuovamente presentare la propria candidatura.