Rivasamba, Andrea Dagnino è il nuovo mister

Sestri Levante. Andrea Dagnino, ex Sestri Levante e Lavagnese, è il nuovo tecnico del Rivasamba, in sostituzione di Davide Del Nero, al quale sono state letali le due sconfitte consecutive con Golfo Paradiso e Colli Ortonovo, che hanno visto la squadra calafata scendere al terzo posto in classifica, a quattro lunghezze dal Real Fieschi.

Il neo tecnico del Rivasamba avrà il compito di provare a vincere il campionato di Promozione B.