Finale Ligure. All’andata, il 7 ottobre, la Rivarolese vinse 3 a 0, ma al netto successo degli Avvoltoi seguirono strascichi polemici ed un ricorso del Finale, respinto, per il fatto che effettuarono sei sostituzioni anziché cinque.

Una partita sentita, quindi, che i genovesi hanno nuovamente vinto, questa volta per 1 a 0. Il direttore generale Mario Abbatuccolo, intervistato da Valerio Giongo, commenta: “La squadra in maniera normale, si è allenata per tutta la settimana. Per noi l’episodio della partita dell’andata è alle spalle da tempo, quindi non ci stiamo pensando più. Dobbiamo pensare al futuro. Oggi una grande prestazione, peccato per l’espulsione di Mura dovuta forse al nervosismo per il fatto che è qualche giornata che non segna com’è abituato a fare, ma va bene così. Continuiamo con questo filotto di vittorie ed ora testa alla prossima, col Rapallo“.

A dicembre la Rivarolese venne sconfitta seccamente da Pietra Ligure e Genova Calcio. Poi, si trovò in svantaggio anche con l’Albenga, ma vinse in rimonta. Da quel giorno, ha ottenuto 13 punti in cinque partite. “Nel calcio, bene o male, tutte le società hanno un periodo di flessione. Noi abbiamo pagato quelle due partite – ribadisce il dg -. Con l’Albenga ci siamo ricompattati, siamo riusciti a risollevarci e adesso stiamo bene. Siamo un gruppo e va bene così”.