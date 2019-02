Genova. La Rivarolese fa la voce grossa, andando a vincere (1-0) in casa del Finale. Il successo consente agli avvoltoi di consolidare il primato in classifica, in coabitazione della Cairese, vittoriosa a Molassana.

Simone Romei è stato, more solito, “El hombre del partido”, realizzando la rete vincente.

“E’ stata una partita difficile, ma lo sapevamo, il Finale è una squadra molto organizzata che esprime buone idee calcistiche – afferma l’attaccante – da un punto di vista del gioco e del fraseggio si è espresso bene, noi siamo stati molto bravi e solidi a livello difensivo, sfruttando le nostre micidiali ripartenze che ci hanno visti sfiorare la rete in un paio di occasioni, prima di realizzare la rete vincente… infatti, su una grande palla di Gambarelli, ho dribblato due difensori e di sinistro ho fatto goal”.

“Il Finale, nella seconda frazione di gioco, ha provato a pareggiare, ma non abbiamo coso grossi rischi, sfiorando il raddoppio – conclude Romei – negli ultimi minuti siamo rimasti in dieci, acausa dell’espulsione di Mura, ma abbiamo lottato con tutte le nostre forze, perchè era molto importante portare a casa la vittoria”.