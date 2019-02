Genova. Erano passate da poco le 15.15 quando la centrale operativa VVF ha ricevuto una richiesta di soccorso a mare a Riva Trigoso. Un uomo di 70 anni, mentre si preparava per andare a pescare in apnea, è stato colto da un’onda e trascinato in mare.

Senza pinne e con già i piombi allacciati in vita, non è più riemerso. Immediatamente è stato inviato l’elicottero drago con i sommozzatori a bordo, la motonave della Gadda e la squadra di sommozzatori via terra.

Questi ultimi, raggiunti gli scogli dove era scomparso, si sono immersi ed hanno recuperato il corpo senza vita del malcapitato. Nello specchio acqueo antistante vi era la motovedetta della Capitaneria di Porto e sul posto sono arrivati i Carabinieri e il 118.