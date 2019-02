Rissa tra genoani prima del match con la Lazio: 18 denunciati

Genova. Diciotto tifosi rossoblu sono stati denunciati dalla Digos per rissa aggravata.

I fatti risalgono al pre partita del match di domenica con la Lazio quando i membri di due diversi club (da una parte i Caruggi dall’altra il 5R) si sono affrontati nei pressi di scalinata Montaldo, vicino allo stadio.

Tra i due gruppi sono volati schiaffi e alcuni dei tifosi denunciati hanno usato le aste a mo’ di bastone contro gli avversari.

In base alle indagini della Digos l’attrito fra i due club, il Caruggi e il 5R, sembrerebbe scaturito da alcune incomprensioni relative all’apposizione degli striscioni sia in casa che in trasferta, poi acuitosi in conseguenza del comportamento tenuto da alcuni dei leader dei due gruppi. Il ‘chiarimento’ tra i due gruppi è avvenuto intorno alle 14 come una discussione, poi trasformatasi in rissa avvenuta di fronte allo schieramento di polizia che ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente.

Tutti i denunciati infatti hanno precedenti penali che vanno dal tentato omicidio alla rissa, alla resistenza a pubblico ufficiale, nonché per reati contro il patrimonio o in materia di stupefacenti; 15 di loro hanno, inoltre, precedenti specifici per reati da stadio e quindi già in precedenza sono stati sottoposti a Daspo. Tutti e 18 saranno a breve sottoposti a Daspo.