Repetto e Dondero conquistano la Camminata del Roccolo

Lo scorso fine settimana è andato in scena il consueto appuntamento con la Camminata del Roccolo di Arenzano. Dieci chilometri e 88 podisti all’arrivo, numeri in calo rispetto alle ultime edizioni, in una competizione dominata dagli atleti genovesi che vedono imporsi Silvano Repetto della Delta Spedizioni davanti a Carlo Rosiello dei Maratoneti Genovesi ed a Giovanni Pesce in gara per la Polisportiva San Francesco.

Ottima prova dei Maratoneti Genovesi che oltre a Rosiello vedono classificarsi bene anche Enrico Vaccari e Marco Parodi che chiudono rispettivamente al 5° e 6° posto, ma soprattutto per Silva Dondero che stravince la competizione femminile terminando all’8° posto assoluto e surclassando le avversarie. Da segnalare poi il quarto posto di Francesco Patruno delle Frecce Zena e l’unico “forestiero” ovvero Andrea Verderame dell’Atletica Run Finale Ligure.

La graduatoria femminile invece vede giungere appaiate al traguardo Silvia Bolognesi (Cambiaso Risso) e Susanna Scaramucci (Atletica Varazze) che restano ampiamente dietro alla vincitrice, ma danno vita ad una bella sfida che le vede piazzarsi rispettivamente 26^ e 27^ assolute. Molto dietro Luisa Meirana della Podistica Valpolcevera che è 38^ nella generale, precedendo Elisabeth Stantero della Podistica Savonese e Kirsica Kuusla dei Maratoneti Genovesi.