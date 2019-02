Regionale Gold, prima prova: doppietta dell’Andrea Doria tra le Junior 1

Savona. Ieri, domenica 17 febbraio, a Torino si è svolta la prima prova del campionato regionale Gold Junior e Senior.

Per la categoria Junior 1 (nate nel 2006) vittoria della portacolori dell’Andrea Doria Lara Mercenaro col punteggio di 41,40 davanti alla compagna di squadra Sara Demartini, che svolgeva solo un paio di attrezzi e concludeva la gara col parziale di 20,70. Terzo posto per Aurora Tuninetti dell’Auxilium che si esibiva solo sulla trave con un buon 10,95.

Nelle Junior 2 (anno 2005) vittoria di Zoe Castellino della Fratellanza Savonese con punti 44,875. Sul secondo gradino del podio Sofia Polizzi (Auxilium) col totale di 44,60 e terzo posto per Elena Ferrari (Savonese) col punteggio di 44,30 in una gara molto tirata e combattuta. Quarto posto di Alessia Palazzi e quinta Alessia Giglio, entrambe della Savonese; sesto posto per Marta Gamma del San Michele.

Tra le Senior 2 lotta in famiglia tra le savonesi, con Greta Fiorentino che vince con 45,250 punti sulla compagna di squadra Alessia Contatore ferma a 44,475.

Tra un mese esatto seconda e decisiva prova del campionato, sempre a Torino, per l’assegnazione dei titoli regionali.