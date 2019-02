Reddito di cittadinanza, misura assistenziale o politica del lavoro? Se ne parla a palazzo Tursi

Genova. Nei centri per l’impiego a Genova e in Liguria sono già moltissime le richieste del “pin” necessario per ottenere il reddito di cittadinanza. Molte, a quanto pare, anche le richieste di cambio di residenza o i divorzi “furbetti” per arrivare a percepire un doppio assegno in uno stesso nucleo familiari. Insomma, un successo.

Il reddito di cittadinanza è però un tema controverso e per questo sarà al centro di un incontro organizzato per lunedì 25 febbraio alle 18 nel salone di rappresentanza di palazzo Tursi. “Reddito di cittadinanza, misura assistenziale o di politica del lavoro?”.

Il punto di vista sarà quello del centrodestra, tra i relatori Gianni Berrino, assessore al lavoro della Regione Liguria, esponente di Fratelli d’Italia. Modera il consigliere delegato alla Protezione civile del Comune di Genova Sergio Gambino.Tra i relatori anche Gabriele Parodi, manager della logistica ma anche esponente di Casapound Genova.