Recco, nasce un nuovo ecocentro in via Della Né: iniziati i lavori

Recco. Sono partiti i lavori per la realizzazione del nuovo ecocentro in via della Né. “Si tratta di un’opera fondamentale – spiega Giuseppe Rotunno, assessore ai lavori pubblici – per la gestione del ciclo dei rifiuti e della raccolta differenziata delle varie frazioni, quale che sia il sistema scelto. Fino ad oggi si è proceduto con centri di raccolta provvisori, in attesa sia di avere tutte le autorizzazioni necessarie a realizzare l’ecocentro definitivo sia di reperire le risorse a copertura dei lavori da eseguire. Con il nuovo e definitivo centro di raccolta si potrà garantire un servizio più efficiente e conseguentemente una riduzione dei costi di gestione”.

I lavori, come previsto dal contratto, dovranno durare non più di 180 giorni naturali e consecutivi e saranno realizzati dall’impresa Selva Mercurio di Como che si è aggiudicata la gara d’appalto con un significativo ribasso d’asta, pari al 24%.

Il costo complessivo dell’opera si aggirerà così attorno ai 320mila euro.