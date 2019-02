Rapallo. I carabinieri della stazione forestale di Rapallo hanno sanzionato per quasi seimila euro sei cittadini per abbandono di rifiuti e l’escusionista responsabile dell’incendio dello scorso 29 gennaio nel parco regionale naturale di Portofino.

Sei cittadini residenti in provincia di Genova nei comuni del Golfo del Tigullio sono stati sanzionati per aver abbandonato in maniera incontrollata diverse tipologie di rifiuti, compresi veicoli fuori uso. Tali abbandoni, riscontrati in aree boschive e di forte pregio ambientale, hanno provocato un rilevante degrado.

Foto 2 di 2



A questo risultato si è arrivati al termine di indagini nell’ambito del controllo del territorio coordinata dal gruppo carabinieri forestale di Genova (comandante Silvio Ciapica).

I carabinieri Forestali hanno inoltre informato gli enti comunali che adotteranno specifiche ordinanze sindacali per il ripristino dello stato dei luoghi e l’avvio allo smaltimento dei rifiuti.

Inoltre è stata sanzionata per accensione fuoco in area boschiva l’escursionista responsabile del rogo del 29 gennaio scorso nel Parco Regionale Naturale di Portofino. Tale incendio, derivato dall’imprudenza di dar fuoco a delle cartacce, era divampato a tal punto da richiedere l’intervento di un elicottero e di un canadair. Tale sanzione amministrativa si aggiunge alla denuncia penale per il reato di incendio boschivo colposo già depositata all’autorità giudiziaria.

I controlli proseguiranno nei vari comuni di competenza e sono in corso ulteriori indagini per identificare i soggetti responsabili di altre condotte illecite.