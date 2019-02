Rapallo, contro il caos da cantieri l’autobus è gratis

Rapallo. Dal 4 marzo ripartirà il “FreeCityBus Rapallo – Mobilità funzionale gratis al servizio dei

cittadini”, servizio progettato da Atp in concorso con il Comune di Rapallo per offrire una

soluzione alternativa a residenti e turisti in un periodo in cui l’apertura di importanti cantieri

sul territorio cittadino incide giocoforza sulla viabilità.

L’amministrazione comunale torna a finanziare il servizio integrativo di trasporto pubblico

locale completamente gratuito per l’utenza, che tanto successo ha riscosso nel 2018. Il

servizio sarà garantito per tutto il 2019. Gli orari ed i percorsi saranno inalterati rispetto al

mese di dicembre 2018, salvo modifiche che, a parità di costo, potranno essere apportate in

ragione di mutate esigenze in ambito viabilistico.

Il servizio sarà attivo dal lunedì al sabato, domeniche, festivi e 2 luglio (festa patronale)

esclusi. La novità rispetto allo scorso anno è rappresentata dall’impiego dei mezzi: vista la grande

richiesta da parte dell’utenza, verranno utilizzati per il servizio due navette gemelle da 30

posti, ossia 10 posti in più – ma a costi invariati per il Comune – rispetto ai veicoli impiegati in

precedenza.

«Il servizio è stato usufruito da un grande numero di utenti, che hanno pertanto utilizzato il

mezzo pubblico senza gravare sul traffico cittadino – sottolinea l’assessore a Bilancio e

Trasporti, Alessandra Ferrara – Per il Comune di Rapallo, il costo sostenuto per garantire il

servizio è invariato rispetto al 2018. Siamo molto soddisfatti di essere riusciti a trovare le

risorse per garantire, per tutto l’anno, un servizio che si è dimostrato utile e molto apprezzato

dall’utenza».