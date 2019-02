Genova. È una trasferta a Napoli amara quella dell’Iren Genova Quinto, che in casa del Circolo Canottieri perde 8-6 nella terza giornata di ritorno di Serie A1 al termine di una gara tesa e complicata.

Per quasi tutto il match biancorossi e campani giocano a rincorrersi, con Robin Lindhout mattatore sottorete. Poi, negli ultimissimi minuti del quarto tempo, l’allungo decisivo dei partenopei. L’Iren Genova Quinto esce così sconfitto, ma non può non far riflettere il dato delle espulsioni: una sola a favore dei genovesi, nove per i padroni di casa.

Nel primo tempo va a segno solamente Lindhout, dopo 6’27”. Nella seconda frazione i locali ribaltano il risultato, con le reti di Borrelli e Tanaskovic. Pareggia Lindhout, poi nuovo vantaggio giallorosso con Tartaro e gol del 3-3 di Lindhout.

Nel terzo tempo apre le marcature Gitto. Le segnature di Campopiano e Tanaskovic riportano Napoli avanti, quindi Paunovic ristabilisce la parità: 5 a 5.

In avvio di quarto tempo, dopo 23″, Vavic illude il Quinto. Ma il pareggio di Del Basso è immediato. Poi lo stesso Del Basso e Campopiano spingono i padroni di casa al successo, realizzato la settima a l’ottava rete.

“Non sono abituato a parlare degli arbitri e non farò neanche questa sera – commenta il capitano Luca Bittarello -. Se abbiamo avuto una sola espulsione a favore significa che avremo sbagliato noi qualcosa in attacco. Tuttavia è un dato che mi piace leggere in senso positivo: siamo stati in partita e abbiamo perso solo alla fine, eravamo insomma vicinissimi a fare risultato in casa della Canottieri pur avendo avuto una sola espulsione a favore. Questo secondo me testimonia una buona prova per la squadra nel suo complesso. Complimenti ai miei compagni, che pur senza l’allenatore hanno fatto il loro dovere alla precisione. È un periodo in cui le cose non ci girano al meglio, ma può capitare. Non bisogna esaltarsi in quelli positivi né fasciarsi la testa in quelli negativi. Testa alla Florentia“.

Il tabellino:

CC Napoli – Iren Genova Quinto 8-6

(Parziali: 0-1, 3-2, 2-2, 3-1)

CC Napoli: Altomare, Del Basso 2, Zizza, Tartaro 1, Tkac, Anello, Confuorto, Campopiano 2, Vukicevic, Tanaskovic 2, Borrelli 1, Esposito, Vassallo. All. P. Zizza

Iren Genova Quinto: Pellegrini, Paunovic 1, Vavic 1, Mugnaini, Brambilla, Lindhout 3, Gavazzi, Bielik, Boero, Bittarello, Gitto 1, Amelio, Pellerano. All. Brondi

Arbitri: Centineo e Scappini

Note. Nessun uscito per limite di falli. Superiorità numeriche: Napoli 3 su 9, Genova Quinto 0 su 1.