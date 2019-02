Genova. Un perdita di grosse dimensioni sta interessando una tubatura delle acque in corso Europa, all’altezza dell’Ac Hotel di Quarto, poco prima delle rampe di accesso alla autostrada. Non si tratta di acque nere, precisano da Iren, e spiegano che la rottura è stata provocata per errore nell’ambito di un cantiere per la possa della fibra ottica.

L’acqua, fuoriuscita in grande quantità, avrebbe sommerso sotto diversi centimetri d’acqua praticamente tutta la carreggiata direzione levante, rendendo di fatto critica la circolazione, soprattutto delle due ruote. Si tratta infatti di una grossa tubatura: 500 millimentri di diametro.

Sul posto pattuglie della polizia Locale, tecnici Iren e personale Aster per ripristino. Deviazioni veicolari a partire da corso Europa altezza via Pinasco e Piazza Nievo. Il ripristino della regolarità del servizio è previsto nella prima serata. Abbassamenti di pressione saranno avvertiti in tutta la zona di Levante, fino a Bogliasco e Pieve Ligure.

Il traffico è andato in tilt con lunghe code fino a Sturla. Verso le ore 12,45 l’acqua è iniziata lentamente a defluire, ma vi vorrà ancora diverse decine di minuti prima del ritorno alla normalità.

(foto di Paolo Sciutto)