Quartiere Diamante, presto presentazione del piano di rigenerazione urbana

Genova. Presto Arte, Regione Liguria e Comune di Genova presenteranno il piano di rigenerazione urbana del quartiere Diamante di Begato, la cosiddetta Diga, in Valpolcevera, dopo l’annuncio – nel luglio scorso – di 4,6 milioni di fondi destinati per la zona. La conferenza stampa era prevista per martedì 26 febbraio, ma è stata rinviata a data da destinarsi.

Alla conferenza stampa parteciperanno il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, il sindaco di Genova Marco Bucci, l’assessore regionale all’Edilizia Marco Scajola, l’assessore comunale al Bilancio e la Patrimonio Pietro Piciocchi e l’amministratore unico di Arte Genova Girolamo Cotena.

Cinque le linee di intervento previste grazie a risorse provenienti da Regione Liguria da fondi ministeriali: rinnovo degli spazi pubblici di quartiere, attività di recupero edilizio e impiantistico, programma di mobilità degli inquilini delle case popolari, piano di sicurezza e laboratorio di ascolto. Tra le azioni più innovative, e che avrebbe dovuto scattare a gennaio, proprio l’attivazione di un programma di ricollocazione verso altri appartamenti di edilizia popolare della città degli inquilini della Diga. Per questo motivo il Comune stava lavorando alla ristrutturazione di 30 appartamenti da consegnare.

Questa settimana sarà anche inaugurato il rinnovato campo sportivo di Begato.