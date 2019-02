Genova. Sabato 23 febbraio è ripartito il campionato Quarta Categoria e il gruppo calcio del BIC Genova ha affrontato una trasferta ricca di emozioni.

Ad Alessandria si è giocato il derby della lanterna tra i rossoblù del BIC Genova e i blucerchiati del Divertime Sport. Tutti amici tra loro e lo si è visto fin dall’inizio, con gli abbracci e i sorrisi tra i ragazzi e alla fine con la corsa verso il pubblico tenendosi tutti per mano.

Il risultato finale è stato di 4 a 1 per i ragazzi del BIC Genova con la doppietta di Fajardo e le singole reti di Congiusta e Cornacchini. Per i blucerchiati invece in gol Dario Schillaci.

Il BIC Genova si è meritato i complimenti per aver condotto una partita esemplare, palla a terra, con passaggi precisi ed un’ottima organizzazione di gioco. In porta Corisi sempre attento in ogni occasione, la difesa con Tesio, Congiusta e Zanino si è comportata bene concedendo praticamente nulla agli avversari, il centrocampo con Grillo, Pallanca e Morgani ha fatto buon filtro e spinto bene sugli esterni, Bianchi da buon regista ha dettato tempi di gioco e fatto vedere ottimi passaggi verso gli attaccanti rossoblù spietati sottoporta, Fajardo, Cornacchini e Casazza.

Il lavoro di questo gruppo procede spedito e se ne vedono i risultati ed i complimenti vanno ad un ottimo collettivo che da quasi due anni si allena in modo esemplare.