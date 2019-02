“Quali prospettive per il futuro dei giovani?”, al circolo Floris di Marassi un incontro sulle nuove generazioni

Genova. “Quali prospettive per il futuro dei giovani”, questo il titolo scelto per la tavola rotonda che si svolgerà il 22 febbraio, venerdì, dalle 17 negli spazi del circolo Floris a Marassi, in piazza Galileo Ferraris.

L’appuntamento, organizzato dal consigliere di Forza Italia Guido Grillo e dal presidente dell’associazione Noi per i giovani Luca Marcato, è aperto alla cittadinanza.

Il tema sarà affrontato da diversi punti di vista grazie ai numerosi relatori: Daniele Bonuso, rappresentante del mondo dell’artigianato, Andrea Barreca, commerciante dei quartieri collinari, Andrea Panizzi, scrittore ed educatore, Alessandro pozzo, dirigente scolastico, Andrea Fusaro, docente alla facoltà di Giurisprudenza, Fabiano Sciaccaluga, sindacalista della Uil, gli assessori comunali a Bilancio e Sviluppo economico Pietro Piciocchi e Giancarlo Vinacci nonché i consiglieri regionale e comunale di Forza Italia, Claudio Muzio e Stefano Anzalone.