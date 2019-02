Pulizie stazioni, ancora ritardi per gli stipendi. Sindacati: “Le scelte sbagliate ricadono sempre sui lavoratori”

Genova. Filt Cgil Fit Cisl Uil trasporti Ugl Fast Salpas Orsa della Liguria esprimono disappunto per l’ennesimo ritardo nei pagamenti degli stipendi da parte della Manital, Società che ha in appalto la pulizia nelle stazioni della Liguria, tra le quali Ventimiglia, Savona, Genova Sampierdarena e La Spezia Centrale.

“Queste circostanze, che si ripetono da ormai quasi due anni – scrivono le maestranze – sono il risultato dei continui affidamenti dei lotti di gara al massimo ribasso che stanno producendo esuberi di personale e la frequente apertura di ammortizzatori sociali”.

Ed è per questo che “Per l’ennesima volta chiediamo un deciso intervento alla Società committente RFI nei confronti di Manital – concludono – per la tutela degli addetti degli appalti ferroviari: non è infatti più ammissibile che le errate scelte economiche sulle gare d’appalto ricadano sempre ed esclusivamente sui lavoratori”.