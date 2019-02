Province dell’Ovest, un’attività giovanile in forte crescita

Cogoleto. Solitamente l’attività di propaganda nella regione della Liguria riceve grandi impulsi da febbraio in poi, ed anche quest’anno i classici raggruppamenti, ex concentramenti, dedicati agli Under 12, Under 10, Under 8 e Under 6 si moltiplicano ovunque.

Le Province dell’Ovest sabato 16 febbraio hanno organizzato sul campo Marco Calcagno di Cogoleto un raggruppamento con numerosi altri club, tra i quali le Vespe Cogoleto, il Cus Genova, le Api SOL. Oltre ai dirigenti del settore era presente anche Paolo Ricchebono (nella foto sotto), che del club ponentino ne è l’ideatore stesso.

“Direttamente non seguo il minirugby – spiega Ricchebono -, ma mi occupo dei tecnici che allenano i giovani del minirugby e, purtroppo, il tempo che ho a disposizione non mi consente di stare anche maggiormente con loro, cosa che sino all’anno scorso ero riuscito a fare. Il nostro gruppo, comunque, sta crescendo sempre più grazie alla dislocazione dei vari campi del genovese, avendo a disposizione il Branega di Pra’ per la zona del ponente, Sestri, Sampierdarena e centro storico e poi grazie anche a due istituti scolastici riusciamo ad avere anche altre utenze provenienti dal levante genovese”.

Attività intensa per le Province dell’Ovest nella propaganda ed ora anche nel levante cittadino qualcosa si muove, dunque, nuovi impegni e probabili nuovi futuri atleti per la palla ovale.

“Facciamo attività a questo livello anche all’istituto delle Suore Ravasco a Carignano, e presso l’International School – dice ancora Ricchebono -. Portiamo avanti attività annuale all’interno della scuola e di conseguenza questo ci permette di creare un buon rapporto con i bambini e le loro famiglie fidelizzando anche un gruppo che negli anni sta crescendo sempre di più”.

Il club delle Province dell’Ovest pratica attività dal minirugby, in tutte le categorie, con l’Under 14 e l’Under 16, e con l’Under 18 con la Franchigia Territoriale Giovanile degli Embriaci insieme al Cus Genova, attualmente impegnati in un importante campionato di élite con avversari club lombardi e piemontesi, e nel campionato territoriale.