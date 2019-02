Genova. Otto calciatori e un dirigente del girone B di Promozione sono stati puniti dal giudice sportivo.

Andrea Goldoni (Magra Azzurri) è stato squalificato per tre giornate in quanto espulso perché “a gioco in svolgimento ma volontariamente, sferrava una gomitata al volto di un calciatore avversario senza tuttavia cagionare conseguenze lesive”.

Raffaele Giordano (Forza e Coraggio) dovrà saltare le prossime due partite.

Una giornata di stop è stata inflitta a Gianluca Gattulli, Alessandro Damonte (Campomorone Sant’Olcese), Alessio Mezzani (Magra Azzurri), Matteo Matarozzo (Athletic Club Liberi), Nicolò Valentini e Jacopo Antonelli (Magra Azzurri).

Andrea Suvero, dirigente del Canaletto Sepor, è stato inibito fino al 21 febbraio.

La classifica marcatori dopo 19 giornate:

19 reti: Gandolfo (Real Fieschi)

13 reti: Marasco (Rivasamba), Massaro (Golfo Paradiso)

12 reti: Pannone (Don Bosco Spezia)

11 reti: Costa (Canaletto Sepor)

10 reti: Raiola (Little Club G. Mora)

9 reti: Incerti (Goliardicapolis)

8 reti: S. Cagliani, Del Vecchio (Athletic Club Liberi)

7 reti: Campagni (Forza e Coraggio), Dapelo (Burlando), Ruffino (Real Fieschi), Grosso (Athletic Club Liberi)

6 reti: Curabba (Campomorone Sant’Olcese), Maggiore (Cadimare), Paterno (Rivasamba)

5 reti: Fontana (Rivasamba), P. Oneto (Casarza Ligure), Pesare (Forza e Coraggio), L. Corallo (Little Club G. Mora), Rosati (Colli Ortonovo), Lessona, Ronconi (Real Fieschi), Gaspari (Athletic Club Liberi), Monticone (Goliardicapolis/Golfo Paradiso), Ferdani (Don Bosco Spezia), Dell’Ovo (Cadimare)

4 reti: M. Valletta, Ibba (Don Bosco Spezia), Panico (Colli Ortonovo), Carrubba (Borzoli), Leonini (Magra Azzurri), Gatto, Sighieri (Goliardicapolis), Cuccolo (Forza e Coraggio)

3 reti: Fabris, D. Galluccio (Campomorone Sant’Olcese), G. Esposito (Forza e Coraggio), Ilardo (Athletic Club Liberi), Barbieri (Casarza Ligure), Di Muri (Cadimare), M. Arlandini, Ferrando, Siciliano (Goliardicapolis), Salamina, Atzeni (Magra Azzurri), Aprile, Battaglia Busacca (Golfo Paradiso), Cuneo (Real Fieschi)

2 reti: Bertocchi, Bertagna, Galassi (Don Bosco Spezia), Torlione, Rusconi, Nardo, De Mattei, Vignolo, De Vecchi (Little Club G. Mora), Manfredi, Vacchino (Colli Ortonovo), Lunghi, Desogus, Alvisi, Mozzachiodi (Cadimare), Busi, Porro, Vottero, Cilia (Rivasamba), Esibiti, Carrubba (Borzoli), Rotela Pena (Burlando), Grezzi (Casarza Ligure), Dascanio, Caneri, Poli, Simone (Canaletto Sepor), Bacigalupo (Golfo Paradiso), Salas Mendoza (Campomorone Sant’Olcese), Goldoni, Casassa, Romiti (Magra Azzurri), Pagano (Athletic Club Liberi), Conti (Forza e Coraggio), Owusu Ansah (Goliardicapolis), Asimi (Real Fieschi)

1 rete: Zapelli, Tuvo, Latin, Salano (Rivasamba), Santunione, N. Buffoni, A. Sarti, Valentini, Antonelli (Magra Azzurri), Selva, Carluccio, Tazzer (Golfo Paradiso), Sanni, Vergari, Liguori (Little Club G. Mora), Giordano, Cagetti (Forza e Coraggio), De Martini (Goliardicapolis), Nicolini, Venturotti, Selimi (Don Bosco Spezia), Pane, G. Garbarino, J. Conti (Real Fieschi), Becci, Boggio, Ponte, Giannini, Marozzi, Fazio (Canaletto Sepor), Lesi, Russo, A. D’Imporzano, Seb. Agrifogli (Cadimare), Carboni, Cimieri, Bucchieri (Burlando), Mendez, Vitellaro, Sciutto, D’Ambroso (Borzoli), Arnulfo, Dodero (Athletic Club Liberi), Torre, Bevegni, Trabacca, Gattulli (Campomorone Sant’Olcese), E. Lorenzini, Ceccarelli, N. Cucurnia, Verona (Colli Ortonovo), D’Amelio, Pimentel, Botti, Mastrogiovanni (Casarza Ligure)

Autoreti: 1 Valentini, Scarpino (pro Cadimare)