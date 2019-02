Pro Recco, Renzuto Iodice: “Partita difficile, loro daranno tutto”

Recco. Due settimane dopo la partita di andata, la Pro Recco ritrova la Dinamo Mosca. La partita valevole per l’ottava giornata della Champions League si giocherà mercoledì 6 febbraio a Sori, con inizio alle ore 20,30.

Vincenzo Renzuto Iodice commenta: “Sicuramente sarà una partita difficile. Loro ormai penso abbiano l’ultima possibilità di rientrare in gioco per la qualificazione e quindi daranno sicuramente tutto. Poi sono un’ottima squadra, soprattutto a livello fisico e natatorio, quindi ci metteranno in difficoltà. Ci sarà da soffrire, però la stiamo preparando alla grande e quindi sono fiducioso“.

L’attaccante classe 1993 è al suo primo anno alla Pro Recco. “Sicuramente questo è un ambiente perfetto per la pallanuoto – sottolinea -. Siamo una grande squadra. Per adesso sta andando benissimo, perché abbiamo vinto tutte le partite e quindi tutti gli obiettivi sono ancora lì alla portata. Io mi sono ambientato benissimo anche perché gioco con dei campioni incredibili e quindi ogni giorno posso imparare qualcosa da loro e quindi per me è un onore giocare qui”.

Non solo pallanuoto, nella vita di Vincenzo. “Quest’anno ho anche l’obiettivo di laurearmi in Scienze della comunicazione – spiega -, ormai manca veramente poco, tre esami, e spero che Ratko ci lascerà qualche ora libera per andare all’università, perché anche questo è un obiettivo importante e vorrei laurearmi il più presto possibile”.