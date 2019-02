Pro Recco: per la Champions League c’è Niksa Dobud

Recco. Avviso a tutti i difensori: Niksa Dobud è arrivato a Recco e già si allena agli ordini di mister Rudic. Il centroboa croato classe 1985, che con Ratko ha vinto le Olimpiadi di Londra, gli Europei di Zagabria e la World League di Almaty, potrà giocare in Champions League a partire da sabato 13 aprile, giorno di Ferencvaros – Pro Recco.

“Un’opportunità incredibile nel club migliore al mondo che desidero ringraziare – dichiara Dobud -. Spetta a me, ora, ritrovare la forma ma ce la metterò tutta per aiutare la squadra a centrare tutti i suoi obiettivi. Non vedo l’ora di disputare una partita ufficiale”.

Poche parole, grandi motivazioni e la stessa energia che gli appassionati di pallanuoto hanno sempre ammirato in questo guerriero di due metri tutto potenza e carisma.

Lo stop di quattro anni per aver saltato un controllo antidoping domiciliare è ormai il passato: la nuova vita sportiva di Dobud è appena cominciata e ha i colori biancocelesti.