Prima Categoria, lo Sciarborasca tessera tre nuovi giocatori

Cogoleto. Lo Sciarborasca, squadra militante nel campionato di Prima Categoria, girone C, ha rimpinguato la rosa, prendendo in un solo colpo ben tre giocatori. La presentazione dei neo arrivati è affidata al direttore sportivo Claudio Nucci.

“Lorenzo Ferretti (ndr, classe ’88, lo scorso anno vincitore dello stesso campionato con il Varazze) andrà a infoltire le linee offensive della formazione di mister Berogno. Ferretti è un giocatore poliedrico, molto bravo nel dribbling e nella rapidità di movimento e conclusione”.

“Davide Corrà (classe ’88) è il centrocampista “metodista”, di cui il mister giallo blù aveva bisogno, mentre il giovane portiere Angelo Di Grandi (classe ’99, ex Arenzano) si unisce a Emanuele Vallarino e Stefano De Paola e verrà preparato da Maurizio Recagno“.

I giocatori si sono già allenati con la squadra e giocheranno uno spezzone di gara, nella partitella amichevole di metà settimana.

“Sono molto felice di poter essere utile allo Sciarborasca, ringrazio la società per avermi offerto questa opportunità – afferma Ferretti – conosco la maggior parte dei giocatori e spesso ho visto giocare la squadra nelle partite casalinghe, i mezzi tecnici e le motivazioni per disputare un finale di torneo in crescendo, non mancano di sicuro“.

“Sono felice di tornare a vestire la maglia dello Sciarborasca – dice Corrà – società nella quale ho giocato a lungo, vincendo due campionati… sono motivato e pronto a dare il mio contributo”.

“L’offerta è arrivata inaspettata e quindi mi fa particolarmente piacere, ho giocato sempre nel settore giovanile – dice Di Grandi – ho tanto da apprendere, ma sono certo che con l’aiuto di Recagno e dei miei compagni di reparto, non potrò altro che crescere sotto ogni punto di vista”.