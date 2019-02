Genova. E’ quasi tutto pronto per l’operazione che, a favore di telecamere e smartphone (con funzione time-lapse), rappresenta simbolicamente la svolta concreta, visibile, tangibile nei lavori di demolizione di ponte Morandi. D’altronde anche il sindaco commissario Marco Bucci che pur sottolinea, ogni volta che l’occasione gli si presenta, come i lavori siano iniziati in tutto e per tutto il 15 dicembre, ha dichiarato, in passato, “Non vedo l’ora di vederlo giù”. Per i media locali, nazionali e internazionali che seguiranno il momento è stata predisposta un’area a sud del moncone ovest, non in controluce, in modo che le immagini possano essere le migliori possibili. Ancora non ci sono conferme della possibilità dell’arrivo del premier Conte e del ministro Toninelli, invitati dal sindaco.

E così venerdì 8 febbraio, nello stesso giorno dell’incidente probatorio nell’ambito dell’inchiesta sul crollo del 14 agosto, si smonterà e abbasserà a terra una trave gerber, ovvero una porzione di impalcato, di circa 40 metri di lato. Ci vorranno oltre 7 ore. Almeno. Le aziende impegnate nella demolizione (Omini, Fagioli, Ipe e Ireos) affermano che si tratta di una lotta contro il tempo (cronologico) e contro il tempo (meteorologico). Vento, soprattutto il vento, e pioggia, nei giorni scorsi hanno “impedito la normale operabilità dei mezzi di sollevamento”.

Ma si va avanti. A ponente sono stati assemblati a terra gli strand jack, i pistoni idraulici in grado di sopportare grossi carichi, e le travi di supporto in attesa di essere posizionati sul viadotto mediante l’ utilizzo di una gru della portata di 400 tonnellate con braccio di oltre 90 metri. Questo non appena le condizioni meteo lo permetteranno. Nel frattempo, sul ponte prosegue la rimozione delle carpenterie per permettere l’abbassamento dell’impalcato tampone e continua la demolizione dei giunti stradali per permettere il taglio dei denti di appoggio delle travi. A ponente, finora, sono state rimosse dall’impalcato oltre 2000 tonnellate di peso tra asfalto e new jersey.

A levante sono stati effettuati i primi sopralluoghi tecnici sul viadotto. A terra sono state effettuate le prove di carico su piastra nelle aree dove andranno posizionate le torri di supporto. Già da oggi si prevede la realizzazione dei plinti di fondazione in cemento armato di 200 metri quadri ciascuno dove saranno posizionate le torri che sono state preassemblate nei giorni scorsi in via Porro e via Fillak.