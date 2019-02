Ponte Morandi, la “zona rossa” si restringe ancora: off limits solo i cantieri e la parte est

Genova. Le aziende hanno analizzato e asserito: il moncone di ponente è sicuro. Per questo il sindaco Marco Bucci, con un’ordinanza pubblicata sull’albo pretorio del Comune, ha cancellato una parte di zona rossa, quella sotto i resti del Ponte Morandi a ponente. Il via libera definitivo è arrivato venerdì scorso con la relazione di Ipe progetti che conferma la stabilità del viadotto nella zona di ponente, dopo le prove di carico. Già, nelle settimane passate, le zone off limits erano state ridimensionate. Al momento, sotto le pile 3 e 8 del viadotto restano solo le aree di cantiere.

Di conseguenza, cessa la propria attività anche il sistema di monitoraggio strutturale del troncone di ponente, collegato ai semafori che bloccavano la viabilità di sottostante di via 30 Giugno e corso Perrone, in caso di necessità.

La zona rossa, dunque, rimane solo sulla sponda sinistra del Polcevera, attorno alle case sfollate, tra i resti della pila 9 e la 11.

Qui resta chiusa l’ultima strada non percorribile, via Fillak, che sarà però fondamentale perché il decreto commissariale di affidamento dei lavori di demolizione e ricostruzione prevede che per tutto il periodo dei cantieri almeno due strade su quattro tra corso Perrone, via 30 Giugno, via Perlasca e via Fillak, che collegano la Valpolcevera al resto della città, debbano essere aperte.