Ponte Morandi, i periti di Autostrade sulla seconda trave calata a terra: “In buono stato”

Roma. “La campata tampone posta tra le pile 6 e 7, analizzata nella giornata odierna, è apparsa in buono stato di conservazione, con segni di degrado limitati e del tutto fisiologici”. Lo affermano i 6 consulenti tecnici nominati dagli indagati di Autostrade per l’Italia, esperti in diverse discipline tra cui corrosione, tecnica delle costruzioni e tecnica dei materiali, che stanno prendendo parte in questi giorni ai sopralluoghi relativi al viadotto Polcevera.

“In particolare – aggiungono i periti – si evidenzia l’assenza di segni di corrosione dei cavi di precompressione. Non sono state inoltre osservate anomalie in corrispondenza delle mensole di sostegno del nuovo carroponte. Del tutto assenti anche lesioni ai lembi inferiori delle travi della

campata. Lungo lo sviluppo della struttura sono presenti limitati fenomeni di distacco dei copriferri, con armature ossidate e qualche segno di infiltrazioni all’intradosso delle solette”.

“Si tratta dunque di una struttura – continua il report – che, a seguito dell’analisi svolta, non presenta alcuna problematica dal punto di vista della staticità”.