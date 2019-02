Ponte Morandi, Bucci: “Tutto sta procedendo secondo i piani”

Genova. “A me queste cose non interessano, io il ponte lo devo ricostruire”, il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione del viadotto Polcevera Marco Bucci, in sopralluogo al cantiere di demolizione del ponte nel giorno dello smontaggio della prima trave “gerber”, taglia corto sulle ultime novità relative alle indagini e sull’ipotesi dei pm che alcuni controlli sulla stabilità della struttura fossero falsati.

“Oggi è una giornata simbolica – continua Bucci – senza mai dimenticare le 43 vittime del crollo ma anche senza dimenticare che stiamo lavorando dal 15 dicembre e tutto sta procedendo secondo i piani”.

Il sindaco ricorda che sono già state rimosse 3000 tonnellate di materiale e con la trave smontata oggi se ne demoliranno altre 800.

Sulla presenza del premier Giuseppe Conte e del ministro dei Trasporti Danilo Toninelli, Marco Bucci dice: “Sono molto contento della vicinanza del governo, in questo modo continuiamo a collaborare e diamo un segnale che in Italia le cose si possono fare bene e nei tempi giusti, sono soddisfatto anche dello stanziamento delle prime tranche di soldi per la ricostruzione dal Mef”.