Ponte Morandi, ancora chiusa (ma per poco) per via 30 Giugno: cantiere in piena attività

Genova. Mentre proseguono i lavori di messa in sicurezza della pila 10, sulla parte est del viadotto Morandi, sotto le pile 7 e 8 il cantiere è al lavoro altrettanto febbrilmente. Il tampone 8, quello calato a terra e che sarà utilizzato come contrappeso per il pilone rimasto in piedi, oggi sarà anche “visitato” dai periti della procura che indaga sul disastro.

Una serie di operazioni, dunque, che corrispondono alle “esigenze” non cessate per cui, questa mattina, via 30 giugno – la strada di collegamento tra la Valpolcevera e il centro che scorre sulla sponda destra del Polcevera – era ancora chiusa.

Critiche da parte dei cittadini per la mancata segnalazione tramite gli strumenti digitali del Comune – Telegram e Facebook per esempio – ma in effetti sull’ordinanza della direzione mobilità si parlava di “chiusura fino al 10 gennaio o comunque fino a cessate esigenze”. Dalla polizia municipale fanno sapere che la strada dovrebbe riaprire in mattinata.