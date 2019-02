Ponte Morandi, 6 mesi dopo il crollo. Bucci: “Noi genovesi non abbiamo mai abbassato la testa”

Genova. “Non abbiamo mai abbassato la testa. Noi tutti, genovesi. Siamo stati uniti, solidi e caparbi, proprio come la nostra storia ci ha sempre insegnato ad essere”. Orgoglio “superbo” e speranza, ma anche ricordo di chi ha perso la vita nel messaggio che il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione Marco Bucci ha voluto inviare alla città a sei mesi esatti dal disastro.

Così scrive sulla sua pagina Facebook: “Sei mesi dopo quel tragico giorno ci stringiamo intorno alle famiglie delle 43 persone che ci hanno lasciato”.

“Oggi – continua il sindaco – #Genova guarda al futuro vedendo realizzate nuove opere che abbiamo e stiamo costruendo – giorno dopo giorno -nell’interesse di tutti i cittadini, senza mai dimenticare quello che è successo”.

In mattinata Bucci non ha presenziato alla commemorazione delle vittime presso il ponte di ferro, così come non aveva d’altronde fatto neanche nelle precedenti occasioni, ma – seguendo la fitta agenda – ha partecipato a un incontro con i cittadini del centro storico, e sul trasporto pubblico.