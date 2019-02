Polveri sul cantiere del Morandi: a sollevarle un camion di una ditta esterna

Genova. Sarebbe stato il mezzo di un fornitore terzo arrivato al cantiere del Morandi per consegnare materiale a sollevare la nube di polvere che ha spinto alcuni cittadini della zona a scattare diverse foto, poi postate sulla pagina Facebook del comitato abitanti ai confini della zona rossa.

Da ieri i vertici i responsabili dell’ati dei demolitori, dei costruttori e la stessa Rfi hanno verificato e poi escluso che si trattasse di un loro mezzo. Fra l’altro dalla foto emerge come se l’area del cantiere dove si trova la benna (ferma) dell’escavatore dei demolitori sembra essere bagnata, non così la strada del cantiere dove il mezzo sembra far manovra a velocità piuttosto elevata.

I chiarimenti, immediatamente chiesti dalla struttura commissariale a quanti sono impegnati nell’area di cantiere hanno portato anzitutto a escludere che la polvere provenisse dagli scavi e ad assicurare che si tratti di materiale inerte. “Sono in corso verifiche per accertare di chi sia l’attività – fanno sapere dalla struttura – è probabile che si tratti di un mezzo esterno al cantiere (di azienda terza) che ha consegnato materiale e ha eseguito erroneamente manovra per uscire dall’area, senza rallentare e/o attendere l’operazione di bagnatura della pista, prevista dal piano. Gli enti preposti al controllo hanno assunto le opportune determinazioni”.