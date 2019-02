Genova. Non è servita, o almeno non abbastanza, la mobilitazione degli abitanti scattata nei giorni scorsi sulle alture di San Martino, a Genova, tra via Fratelli Canale e via Sapeto. Nelle ultime ore, proprio in via Fratelli Canale sono state trovate altre polpette avvelenate.

Il rinvenimento, da parte di un residente che stava portando a spasso il proprio cane, a circa due settimane dagli ultimi. Se in passato i bocconi erano stati almeno nascosti, dietro le ruote di macchine e sul lato strada, questa volta sono stati abbandonati proprio in mezzo ai marciapiede.

Foto 2 di 2



Di nuovo in allarme i padroni di cani della zona. Del fatto sono state avvisata le autorità competenti. Si teme non solo per i cani, ma anche per i molti gatti “di quartiere”.