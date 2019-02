Pieve Ligure, tutto pronto per la Sagra della Mimosa. Gli appuntamenti con le specialità del territorio

Genova. Mancano solo quattro giorni alla 62esima edizione della Sagra della Mimosa di Pieve Ligure. Gli ultimi due eventi che precedono la data principale della Festa vedono protagonista le specialità pievesi e la fantasia.

Giovedì 7 febbraio alle 17 uno dei più pregiati prodotti del territorio sarà al centro dell’incontro “L’Olio di Pieve: le sue proprietà e qualità” a cura dell’Associazione Amici dell’Oliveto. Durante la serata – al Teatro “Massone” – grazie agli interventi della Dottoressa Emanuela Cuneo, agronomo, e del Dottor Fabio Maggiolo, presidente del Consorzio della Quarantina (la Patata Quarantina Bianca Genovese è una qualità coltivata solo dai produttori del Consorzio), verranno svelati i segreti dell’Olio di Pieve.

Sabato 9 sarà la giornata dedicata alla fantasia, tema della Mostra e del Concorso fotografico “Fantasticando” che – come dice il nome stesso – vede protagonisti l’immaginazione e le fiabe, proprio come la sfilata dei carri fioriti di domenica 10 febbraio. L’inaugurazione del Concorso – promosso dall’ASD MoviMente in collaborazione con il Circolo Fotografico del Golfo – sarà alle 16 e 30 al Teatro “Massone”. Appassionati di fotografia raccontate cosa è per voi la fantasia attraverso una foto, scattate l’immagine più “fantastica” di sempre.