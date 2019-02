Piazza Marsala, dopofurto al supermercato, aggredisce commessi. Arrestato dalla polizia

Genova. La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un cittadino indiano di 35 anni, pregiudicato, per i reati di rapina e resistenza a pubblico ufficiale.

Una volante della questura è intervenuta ieri sera presso il supermercato Carrefour di Piazza Marsala dove il responsabile aveva fermato un uomo oltre le casse con merce non pagata. Il taccheggiatore ha reagito violentemente nei confronti dell’addetto, spintonandolo per guadagnare le fuga ma, una volta in strada, è stato fermato dai poliziotti, sopraggiunti in pochi minuti.

Anche nei confronti di questi ultimi, l’uomo non ha lesinato spinte, strattoni ed insulti, che non hanno però impedito di arrestarlo e di recuperare e restituire la merce sottratta.