Piaggio Aero, il Mise conferma: “In arrivo finanziamento per la commessa sui P1hh”

Genova. Dal pessimismo che precedeva l’incontro all’ottimismo di sindacati ed Rsu dopo l’atteso vertice al Mise di questa mattina sulla vertenza della Piaggio Aerospace.

Il ministero dello Sviluppo economico, confermando ancora una volta la strategicità dell’azienda aeronautica con sede a Villanova d’Albenga e Genova, ha annunciato l’arrivo del finanziamento per la commessa sul P1HH, dal valore di 250 milioni di euro. Dunque si è arrivati ad una rimodulazione delle risorse messe in campo dal Governo per il drone “dual use” e il settore Difesa, che consentirà comunque carichi di lavoro importanti per le maestranze della Piaggio.

Giovedì è prevista la commissione parlamentare che darà il via libera alla commessa, sbloccando un iter parlamentare in corso da tempo e con il finanziamenti sui droni rimasto a lungo bloccato.

Ma non solo: notizie positive dall’incontro arrivano anche su altri fronti in sospeso e che nei giorni e nelle settimane scorse avevano creato non poche preoccupazioni tra i lavoratori e le stesse organizzazioni sindacali di categoria: intanto viene confermato l’interesse industriale per la velivolistica civile con il P180, in secondo luogo sono state fornite garanzie sui segmenti produttivi dell’azienda (scongiurando ipotesi di “spacchettamento” o altro).

Insomma, una schiarita complessiva sulla continuità produttiva della Piaggio Aerospace, fermo restando il piano di risanamento economico-finanziario in atto. A breve sarà fissato un faccia a faccia di natura tecnico-operativa tra Rsu, sindacati e il commissario Vincenzo Nicastro, nel quale si discuterà dei dettagli relativi all’incontro odierno in sede ministeriale.

Infine, rassicurazioni sono arrivate anche sul fronte degli stipendi per i lavoratori, oltre sulle stesse forniture legate all’indotto, forniture, d’altronde, indispensabili per proseguire l’attività industriale del sito produttivo.