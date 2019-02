Pegli: sopralluoghi, mozioni e interpellanze ma il muro pericolante di Villa Rosa resta transennato

Genova. E’ pericolante e transennato ormai da diversi anni il muro che costeggia villa Rosa a Pegli. Tutto il parco in realtà, di proprietà comunale, avrebbe bisogno di manutenzione, ma il muro transennato su viale Modugno costringe di fatto i pedoni sulla strada in un tratto in curva, con conseguente pericolo per l’incolumità delle persone.

Per chiedere un intervento, come ricorda il capogruppo di A Sinistra del municipio Ponente Filippo Bruzzone, sono state portate avanti azioni di vario tipo: “Come municipio abbiamo già fatto sopralluoghi, votate due interpellanze a gennaio e l’altra a marzo del 2018 a cui il sindaco non ha ancora risposto e abbiamo anche votato all’unanimità una mozione votata l’8 maggio dello scorso anno” spiega Bruzzone.

In attesa di un intervento, la situazione rimane quella cristallizzata nella foto.