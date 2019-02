Pegli, modifiche alle linee 93, 189, 189/ e 190 per lavori in via De Nicolay

Genova. Amt informa che, a seguito dell’interdizione al transito veicolare di via De Nicolay per lavori stradali, a partire da inizio servizio di lunedì 11 febbraio e fino al termine degli interventi le linee 93, 189, 189/ e 190 modificheranno il percorso come di seguito indicato.

• Linea 93

Direzione mare: i bus, giunti in via Martiri della Libertà, proseguiranno per via Pavia dove effettueranno capolinea provvisorio. Direzione monte: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di via Pavia, proseguiranno per la stessa dove riprenderanno regolare percorso.

• Linee 189 e 189/

Direzione mare: i bus, giunti in via Martiri della Libertà, proseguiranno per via Pavia dove effettueranno capolinea provvisorio. Direzione monte: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di via Pavia, proseguiranno per via Ricasoli, via Rizzo dove riprenderanno regolare percorso.

• Linea 190

Direzione mare: i bus, giunti in via Pegli, proseguiranno per lungomare di Pegli, piazza Rapisardi, via Parma, via Pallavicini, piazza Ponchielli dove effettueranno regolare capolinea. Direzione monte: percorso regolare.