Pd, oggi a Genova Paolo Gentiloni e Alessia Morani: tra libri e congresso

Genova. Da ex premier a ex premier. Di libro in libro. Dopo Renzi venerdì scorso oggi, lunedì 25 febbraio, è il turno di Paolo Gentiloni, altro esponente Pd, che arriva a Genova a presentare il suo “La sfida impopulista. Da dove ripartire per tornare a vincere”.

Appuntamento alle 18.00 alla Feltrinelli di via Ceccardi. Insieme all’autore, anche la senatrice Roberta Pinotti. Nella sua opera Gentiloni tratteggia un manifesto per il rilancio democratico. “Questo populismo nazionalista mi fa paura. L’onda sovranista ingrossata dalla crisi e sospinta al governo di alcuni grandi Paesi è una minaccia per i valori del sistema liberale. Per difendersi, bisogna prima di tutto sottrarsi al contagio. Essere saldamente, fieramente impopulisti. Che è tutto il contrario dell’essere impopolari”.

Ma questi sono anche i giorni che avvicinano il Partito Democratico alle primarie del prossimo 3 marzo. Oggi a Genova anche la deputata del Pd Alessia Morani, a sostegno della candidatura di Maurizio Martina alla segreteria nazionale. Appuntamento alle 18 ai Giardini Luzzati. Tra gli ospiti che interverranno all’incontro, alcuni giovani già contrattisti di Poste Italiane che hanno perso il lavoro a causa del Decreto Dignità, esponenti del mondo del sociale, giovani imprenditori e Gilberto Salmoni, deportato e Presidente ANED – sezione di Genova.

Prima dell’incontro pubblico alle 16 sarà a Serra Riccò presso Il Club Familiare di Castagna, in via Via Fratelli Canepa 62, per incontrare i sindaci della Alta Valpolcevera sul tema dei finanziamenti governativi del bando delle periferie.